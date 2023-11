Italia-Usa: per Crosetto anche incontri di carattere industriale, ma non a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha anche in programma alcuni incontri “di carattere industriale”, nel quadro della sua visita negli Stati Uniti. Parlando con i giornalisti a New York, al termine del suo colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, Crosetto non ha fornito ulteriori dettagli in merito a quelli che saranno i suoi interlocutori nei prossimi incontri. “Non saremo a New York, ci sposteremo”, ha precisato. (Was)