Medio Oriente: Crosetto, presenza dell’Onu a Gaza sarebbe fondamentale

22 luglio 2021

- La presenza delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza, dopo il conflitto, sarebbe fondamentale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a New York, dopo il suo incontro con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Abbiamo parlato del ruolo della missione Unifil a Nord di Israele, e delle possibili escalation in quella zona: in aggiunta, abbiamo ribadito la necessità di pensare ad un futuro della Striscia di Gaza anche attraverso una presenza dell’Onu, che sarebbe fondamentale”, ha detto, aggiungendo che le organizzazioni multilaterali devono assumere un ruolo maggiore in tempi difficili come questi. (Was)