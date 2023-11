Medio Oriente: Crosetto, bene tregua a Gaza, Italia ha sempre spinto per dialogo con Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di un allargamento del conflitto nella Striscia di Gaza “c’è sempre”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a New York. “Sono contento per l’accordo relativo alla tregua, che ha consentito il rilascio di alcuni ostaggi: l’Italia ha avuto una parte importante su questa linea, avendo promosso da subito un dialogo attraverso il Qatar”, ha detto, aggiungendo di augurarsi che la pausa umanitaria nella Striscia di Gaza rappresenti un segnale positivo. (Was)