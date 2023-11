Difesa: Crosetto, dobbiamo investire nella sicurezza cyber per dare un futuro al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza cyber è un settore in cui “siamo obbligati ad investire, se vogliamo dare un futuro anche economico e tecnologico al nostro Paese”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a New York. “La sicurezza cyber è uno dei fronti su cui ci stiamo giocando il futuro e la sicurezza”, ha detto. (Was)