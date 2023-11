Medio Oriente: Pentagono, non sono stati gli Houthi a sequestrare petroliera al largo di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi ritengono che il sequestro della petroliera Central Park, avvenuto ieri al largo della costa di Aden, sia stato commesso da cinque cittadini somali, e non dalle milizie yemenite filo-iraniane Houthi. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Sappiamo che non si tratta degli Houthi”, ha detto. La Marina statunitense è intervenuta ieri, dopo che la nave ha inviato una richiesta di aiuto, e i cinque responsabili sono stati catturati, secondo quanto riferito dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Le autorità Usa non hanno confermato ufficialmente l’identità dei responsabili, limitandosi a dire che gli Houthi hanno lanciato due missili dallo Yemen durante l’intervento del cacciatorpediniere statunitense Uss Mason. “Le valutazioni sono ancora allo stadio preliminare, ma riteniamo che l’incidente sia da attribuire ad attività di pirateria”, ha detto Ryder. (Was)