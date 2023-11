Francia: polemiche per dichiarazioni ex premier de Villepin su crisi israelo-palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è esplosa una polemica per alcune dichiarazioni dell'ex primo ministro Dominique de Villepin, che ai microfoni dell'emittente televisiva "Tmc" ha parlato del dibattito sul conflitto israelo-palestinese evocando la "dominazione finanziaria sui media, sul mondo dell'arte, della musica". Gli artisti "non posson dire quello che pensano semplicemente perché i contratti si fermano immediatamente", ha affermato l'ex premier francese, accusato da molti di antisemitismo per questa sua uscita. "Queste dichiarazioni mi scioccano", ha dichiarato il leader dei Repubblicani, Eric Ciotti, mentre l'intellettuale Jacques Attali ha scritto su X che "l'antisemitismo, mascherato per così tanto tempo, si scatena". (Frp)