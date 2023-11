Governo: Cdm delibera nomine e movimento di prefetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti riportati nella tabella seguente. Dottor Claudio Sgaraglia da capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Milano. Dottor Claudio Palomba da Napoli, è destinato a svolgere le funzioni di capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali. Dottor Michele Di Bari da Venezia, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Napoli. Dottor Darco Pellos da Ancona, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Venezia. Dottor Saverio Ordine è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Ancona, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Dottor Fabrizio Gallo da direttore centrale degli Affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto presso il dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Dottor Alessandro Tortorella nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di direttore centrale degli Affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto presso il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione. Lo rende noto, al termine del Cdm, palazzo Chigi. (Com)