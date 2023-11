Governo: Cdm esamina 24 leggi regionali, non ne impugna nessuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventiquattro leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della regione Calabria n. 44 del 03/10/2023, recante "Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazione in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione"; la legge della regione Calabria n. 45 del 03/10/2023, recante "Promozione del benessere degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo"; la legge della regione Marche n. 15 del 25/09/2023, recante "Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7; 5 agosto 1992, n. 34; 28 ottobre 1999, n. 28; 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000)"; la legge della regione Piemonte n. 22 del 05/10/2023, recante "Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e sensibilizzazione all’istituzione del registro di bigenitorialità"; la legge della regione Piemonte n. 24 del 06/10/2023, recante "Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"; il testo di legge di modifica statutaria della regione Umbria deliberato a norma dell’art. 123, secondo comma, della Costituzione, recante "Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (nuovo statuto della Regione Umbria)", pubblicato sul Bur n. 53 dell’8/11/2023; la legge della regione Lazio n. 12 del 10/10/2023, recante "Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"; la legge della regione Campania n. 20 del 16/10/2023, recante "Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica)"; la legge della regione Abruzzo n. 42 del 16/10/2023, recante "Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani"; la legge della regione Abruzzo n. 43 del 16/10/2023, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l’intervento denominato “Riqualificazione del campo sportivo comunale" - Cup: D96E19000090001. Pagamento saldo per euro 52.443,35 ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni"; la legge della regione Abruzzo n. 44 del 16/10/2023, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell’Aquila per euro 192.960,66, derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila per l’intervento denominato “Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna" - Cup: C13I17000000002 - ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"; la legge della regione Abruzzo n. 45 del 16/10/2023, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni urgenti". (segue) (Com)