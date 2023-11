Veneto: Zaia, grazie a Di Bari, ha fatto sentire vicina amministrazione Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del Consiglio dei ministri è stato reso noto che il prefetto di Venezia, Michele di Bari diverrà il nuovo prefetto di Napoli. A lui succederà il dottor Darco Pellos. "È stato un prefetto dal forte impegno sul territorio - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - capace di dialogare con le istituzioni del Veneto e di rappresentare il governo con rigore e senso del dovere. Devo ringraziare il prefetto Michele di Bari perché si è dimostrato attento e sensibile ai bisogni della nostra comunità, dando prova di efficienza e d'importante operatività. In questo periodo dove il dottor Di Bari ha guidato la prefettura di Venezia abbiamo vissuto tante vicende complesse; dall'emergenza migranti, che in Veneto grazie a scelte attente non ha avuto l'impatto registrato altrove, alla tragedia del pullman di Mestre, per poi passare alle emergenze metereologiche, che nel 2023 hanno davvero colpito duro. Michele di Bari - ha proseguito - si è dimostrato uomo di squadra, capace tramite la prefettura veneziana di far sentir vicina l'amministrazione dello Stato a tutti i cittadini del Veneto. A lui vanno i migliori auguri per l'importante incarico alla guida della prefettura di Napoli. Con l'occasione - ha concluso Zaia - voglio dare sin d'ora il benvenuto al nuovo prefetto di Venezia, il dottor Darco Pellos, professionista stimato e d'esperienza, che avrò modo d'incontrare al più presto". (Rev)