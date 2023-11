Lazio: oltre 1,2 miliardi, più della metà per infrastrutture e trasporti, accordo Meloni-Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai trasporti, all'energia, dall'ambiente alla cultura. Sono oltre 1,2 miliardi di euro i fondi assegnati dal governo alla Regione Lazio, attraverso il fondo sviluppo e coesione 2021-27, per la realizzazione di una serie di interventi. È quanto previsto dall'accordo firmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Più della metà dei fondi (779.734.714,90 euro) andrà sui trasporti e infrastrutture. Il patto è stato siglato presso la sede della giunta regionale a Roma. Oggi la giunta regionale ha approvato infatti la delibera, a prima firma dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, relativa all'accordo per lo sviluppo e la coesione, definendo anche un cronoprogramma per i tempi di realizzazione degli interventi. Inoltre, a questo stanziamento sono previsti ulteriori 600 milioni di euro del piano di sviluppo rurale 2023-27 per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro di finanziamenti. In particolare, le risorse sono così suddivise: oltre 60 milioni per competitività imprese, 19 milioni per energia, più di 70 milioni per ambiente e risorse naturali, 45,2 milioni per cultura, quasi 780 milioni per trasporti e infrastrutture, circa 29,7 milioni per riqualificazione urbana. Infine per altri interventi si parla di 2,6 milioni. Mentre 205,6 milioni saranno destinati al cofinanziamento Pr Fesr Lazio 2021-27. Tra le linee di intervento previste dall'accordo ci sono: aumento della sicurezza infrastrutturale (linee, stazioni) e della regolarità del servizio delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Poi opere per la viabilità: interventi sulla nuova direttrice Cisterna-Valmontone; miglioramento dei flussi di scorrimento sulle complanari del Gra di Roma, con ampliamenti tra la Casilina e Tor Bella Monaca; messa in sicurezza di alcune strade regionali di importanza strategica. (segue) (Rer)