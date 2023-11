Lazio: oltre 1,2 miliardi, più della metà per infrastrutture e trasporti, accordo Meloni-Rocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto prevede investimenti per l'acquisto di materiale rotabile per i servizi di Traporto pubblico locale su gomma e interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Inoltre, ci sono investimenti strategici per le aree industriali del Lazio che consentiranno la realizzazione di 39 interventi (opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza) in grado di innalzare la capacità competitiva delle aree e delle imprese insediate al loro interno. Altro intervento riguarda la valorizzazione dei beni culturali e di sostegno allo sviluppo locale nei settori agricolo e ricettività turistica, nell'ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai). Infine, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di Roma Capitale e valorizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare regionale. "L'accordo con la Regione Lazio è il quarto che firmiamo ed è anche quello più cospicuo", ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Sono 1,2 miliardi di euro, di cui 192 milioni già assegnati come anticipo nel 2021. E aggiungendo le varie quote di cofinanziamento, complessivamente oggi stiamo parlando di un finanziamento che si aggira attorno ai 2,2 miliardi per il territorio del Lazio. Puntiamo soprattutto sulle infrastrutture e il potenziamento dei trasporti, penso alla Roma-Lido, e alla Roma - Civita Castellana- Viterbo. Riuscire a collegare le province in maniera efficace vuol dire portare un moltiplicatore per tutto il territorio. Tutte le province vengono coinvolte dall'investimento, interveniamo anche nella Capitale e ci concentriamo sulle zone più periferiche. Non esistono cittadini di serie A o B in base a dove vivono, se dentro o fuori il Grande raccordo anulare", ha concluso Meloni. (segue) (Rer)