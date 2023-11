Lazio: oltre 1,2 miliardi, più della metà per infrastrutture e trasporti, accordo Meloni-Rocca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, tra le opere da segnalare ci sono 100 milioni alla bretella Cisterna-Valmontone, 15 milioni per la ciclabile Ostia-Colosseo, quasi 54 milioni per l'acquisto di bus per Atac e Cotral. E ancora 68,2 milioni per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Sul fronte della cultura 25 milioni per la riqualificazione di Palazzo Silvestri Vivaldi a Roma, mentre 19 milioni saranno destinati alla riqualificazione e messa in sicurezza della sede della Giunta e 10 per il Mof di Fondi. La Capitale potrà beneficiare di 29,6 milioni per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Infine, 45,4 milioni saranno destinati alla realizzazione di 39 interventi (opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza) per aumentare la capacità competitiva delle aree industriali del Lazio. (Rer)