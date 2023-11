Usa: presidente Camera, fiducioso su approvazione dei nuovi fondi per Israele e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, si è detto “fiducioso” in merito alla possibilità di approvare in aula i fondi di emergenza chiesti dalla Casa Bianca per finanziare ulteriori aiuti all’Ucraina e ad Israele. Le dichiarazioni di Johnson, durante un evento in Florida, sono arrivate dopo che il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha affermato di voler organizzare un voto in aula entro la prossima settimana. “Le discussioni sono in corso: il sostegno ad Israele, nostro partner strategico, è una priorità assoluta”, ha detto, invitando nuovamente il Congresso ad approvare la proposta avanzata dai repubblicani per finanziare nuovi aiuti ad Israele, raccogliendo i fondi necessari da tagli alla spesa dell’Agenzia delle entrate (Irs). Johnson ha voluto così ribadire che le risorse per Israele e quelle per l’Ucraina dovrebbero rimanere separate, e non riunite all’interno di un pacchetto unico. Il presidente della Camera, tuttavia, ha anche detto di essere a favore di una misura separata dedicata a Kiev, che dovrebbe comunque essere accompagnata da “modifiche” alla politica federale per la protezione delle frontiere. (Was)