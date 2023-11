Regno Unito-Grecia: Sunak annulla incontro con omologo Mitsotakis per scontro su marmi del Partenone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha annullato un incontro con l’omologo greco Kyriakos Mitsotakis in relazione a uno scontro diplomatico intorno ai marmi del Partenone. Lo ha reso noto il governo di Londra, annullando all’ultimo minuto un colloquio che si sarebbe dovuto tenere nella capitale britannica domani a ora di pranzo. Sunak è rimasto contrariato da un’intervista rilasciata da Mitsotakis all’emittente “Bbc” ieri, nella quale il primo ministro greco ha dichiarato che i marmi dovrebbero essere restituiti ad Atene. “La Grecia e il Regno Unito hanno una profonda storia di amicizia e cooperazione e il governo greco è estremamente sorpreso dalla decisione”, ha riferito un portavoce dell’esecutivo ellenico alla “Bbc”. Le sculture oggetto di contesa sono note nel Regno Unito come marmi di Elgin, dal nome del diplomatico che le trasferì in territorio britannico a inizio Ottocento. Attualmente fanno parte della collezione permanente del British Museum di Londra. (Rel)