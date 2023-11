Usa: assistente segretario Robinson da domani in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per i narcotici, Todd Robinson, arriverà in Italia nella giornata di domani. Il diplomatico statunitense, riferisce una nota, parteciperà ad una tavola rotonda in occasione del 40mo anniversario dalla fondazione dell’Organizzazione internazionale per la legge e lo sviluppo (Idlo), entità intergovernativa dedicata alla promozione dello stato di diritto. Robinson andrà anche a Malta, dove incontrerà i rappresentanti del governo per discutere la cooperazione bilaterale nel contrasto ai traffici illegali, per poi tornare negli Stati Uniti il primo dicembre. (Was)