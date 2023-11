Firenze: Salvini replica a collettivi, "democratici pacifisti di sinistra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "I democratici pacifisti di sinistra", scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando il comunicato diramato dai collettivi che hanno occupato il Cpa di via Villamagna a Firenze che scrivono: "Rifiutiamo categoricamente la presenza di questi soggetti nella nostra città organizziamo insieme una degna accoglienza a questi personaggi e scendiamo in piazza". Salvini e Marine Le Pen, leader francese del Rassemblement national, dovrebbero essere gli ospiti d'onore del congresso regionale della Lega che si terrà a Firenze il prossimo 3 dicembre in vista delle elezioni europee di giugno 2024. (Rin)