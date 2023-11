Ue: fonti Mef, Giorgetti ribadisce candidatura Franco a presidenza Bei e Roma per sede Amla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze, il ministro Giancarlo Giorgetti ha ribadito oggi che l'Italia continua a sostenere per la presidenza della Banca europea per gli investimenti (Bei) il proprio candidato, Daniele Franco. Oltre al candidato italiano, a concorrere per il ruolo sono in gioco la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, e Margrethe Vestager, in congedo non retribuito dal ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea e responsabile per la concorrenza, proprio per concorrere alla carica della Bei. L'Italia, aggiungono le fonti, ha anche già ufficializzato la candidatura di Roma quale sede dell'Autorità antiriciclaggio europea (Amla). (Beb)