Milano: Consiglio e Dup, si chiude la seduta per mancanza di numero legale

- È stata chiusa la seduta odierna del Consiglio Comunale di Milano a causa di mancanza del numero legale. La votazione dei numerosi emendamenti proposti dalla Lega sul Dup ha portato il capogruppo del Pd Filippo Barberis a chiedere “la sospensione della seduta per consentire agli uffici di ordinare le copie cartacee per le prossime sedute” e a richiedere “lo svolgimento dell’ufficio di presidenza per consentire l’organizzazione delle prossime sedute”. Precedentemente, l’esponente del Pd era intervenuto per “sottolineare la totale inutilità di quello che stiamo facendo, ossia una serie di votazioni senza l’intervento di alcuna forza politica”. “Stiamo sottraendo tempo sia ad altre delibere sia ad altre mozioni per coltivare la pratica del nulla assoluto”, ha aggiunto. “Io credo che non sia rispettoso del tempo che stiamo trascorrendo in aula, sia maggioranza sia minoranza, ogni ora ricorderò questa cosa, la totale inutilità di ciò che stiamo facendo”, ha ribadito Barberis. Ancora, il capogruppo del Pd ha spiegato che, “essendo un documento (quello su cui sono stati avanzati emendamenti, ndr) di aggiornamento del Dup che non prevede modifiche da parte della proposta della Giunta e arrivando il Dup in aula aggiornato per il prossimo triennio nelle prossime tre settimane, non ha senso concentrare le nostre energie per modificare un documento che è negli ultimi istanti di vita”. (segue) (Rem)