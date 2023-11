Milano: Consiglio e Dup, si chiude la seduta per mancanza di numero legale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta, Alessandro Verri, consigliere della Lega nonché firmatario dei diversi emendamenti votati e respinti nella seduta odierna, ha voluto precisare che “non si stanno facendo capricci, ma lo stiamo facendo per i milanesi”. Perché “non è possibile – ha continuato - che noi abbiamo chiesto interventi a favore dei cittadini, che questa maggioranza ha concordato, votando le proposte della Lega, ma dopo due anni non sono ancora stati attuati”. Gli emendamenti “verrebbero ritirati – ha proseguito Verri - se gli accordi che vengono presi venissero rispettati per dare benefici ai cittadini milanesi”, ma “sappiate che non solo questa delibera riceverà 3000 emendamenti, ma ogni delibera riceverà tremila emendamenti, io pianterò qui la tenda”. Alla fine del discorso, Verri, ha comunque deciso di “ritirare 60 emendamenti, che verranno comunicati entro le 12 di domani 28 novembre”. (Rem)