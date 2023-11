Governo: Cdm, ok a ipotesi accordo sindacale con Vigili fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del governo in merito all’ipotesi di accordo sindacale relativa all’armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo n. 217 del 2005. Lo comunica, al temine del Cdm, una nota di palazzo Chigi. (Com)