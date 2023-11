Lazio: assessore Bilancio, con accordo governo è svolta, anche 600 milioni per sviluppo rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una giornata "di svolta per la Regione Lazio. A 1,2 miliardi di euro di finanziamenti destinati in particolare al potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti, vanno aggiunti infatti, i 600 milioni previsti nel complemento per lo Sviluppo rurale 2023/2027 per un totale di risorse che ammontano quindi a più di 1 miliardo e 800 milioni di euro". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, in occasione della firma dell'accordo di coesione e sviluppo tra il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Rer)