Governo: Cdm esamina 24 leggi regionali, non ne impugna nessuna (2)

- E ancora il Cdm ha stabilito di non impegnare la legge della regione Basilicata n. 33 del 18/10/2023, recante "Semplificazione in materia di certificazioni sanitarie a tutela della salute in ambito scolastico"; la legge della regione Basilicata n. 34 del 18/10/2023, recante "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.LS.I.A.)"; la legge della regione Basilicata n. 35 del 18/10/2023, recante "Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022 del Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane"; la legge della regione Basilicata n. 36 del 18/10/2023, recante "Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.)"; la legge della regione Piemonte n. 26 del 17/10/2023, recante "Istituzione del Disability Manager della regione Piemonte"; la legge della regione Siciliana n. 13 del 12/10/2023, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di novembre"; la legge della regione Siciliana n. 14 del 12/10/2023, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di agosto"; la legge della Regione Siciliana n. 15 del 12/10/2023, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di marzo"; la legge della Regione Siciliana n. 16 del 12/10/2023, recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di agosto"; la legge della Regione Siciliana n. 17 del 12/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di maggio"; la legge della regione Veneto n. 27 del 17/10/2023, recante "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie" e la legge della regione Puglia n. 25 del 20/10/2023, recante "Circolazione dei crediti d’imposta". (Com)