Fd'I: Beduschi, grazie a Daniela Santanchè per il suo lavoro in Lombardia

- "Un sentito ringraziamento a Daniela Santanchè per il suo lavoro a servizio di Fratelli d'Italia in Lombardia. Lascia un partito in continua crescita, oggi primo nella nostra Regione e capace di essere parte importante nell'amministrare a favore di tutti i lombardi e in piena sintonia con il Governo Meloni". Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura della Lombardia ed esponente di Fratelli d'Italia, commenta così la scelta del ministro Santanchè di lasciare l'incarico di portavoce di Fd'I in Lombardia. "A Daniela -conclude Beduschi- va l'apprezzamento per la scelta di dedicare tutte le sue energie al ministero da lei guidato. Il turismo, infatti, rappresenta un asset sempre più strategico per il nostro Paese". (Com)