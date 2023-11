Lazio: Rocca, con risorse governo recupero su infrastrutture e volano per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse dell'accordo di sviluppo e coesione con il governo "ci faranno recuperare terreno per le grandi infrastrutture, il vero volano dell'economia dei nostri territori". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con il governo, alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "L'entrata che verrà generata da questo investimento, pari a circa 4 miliardi, genererà oltre 100 mila posti di lavoro in una regione che sta soffrendo una crisi occupazionale importante e in cui c'è un rischio di frattura sociale per la mancanza di opportunità - ha aggiunto Rocca -. Ci stiamo concentrando sul rilancio dell'economia e delle nostre imprese per ricomporre questa frattura sociale che abbiamo ereditato", ha concluso. (Rer)