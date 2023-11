Milano: De Corato, benvenuto al nuovo prefetto Claudio Sgaraglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Antimafia alla Camera, do il benvenuto al dott. Claudio Sgaraglia, nominato nuovo Prefetto di Milano. Lui è la persona giusta per la nostra città in quanto, nel 1997, fu inviato in missione a Brindisi per le esigenze connesse all’emergenza albanesi in Puglia. Soprattutto a Milano, dove il fenomeno della criminalità straniera è in continua ascesa, il dottor Sgaraglia è la persona giusta per ricoprire quel delicato e importante ruolo. Mi metto a sua completa disposizione, con la mia esperienza di Parlamentare e Amministratore locale, per qualsiasi necessità". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sulla nomina del nuovo Prefetto di Milano. (Com)