Lazio: Fd'I, accordo con Governo per una Regione vincente

- La firma dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo italiano e la Regione Lazio appena avvenuta nella sala della Giunta Regionale "non riguarda solo il nostro territorio ma è una grande notizia per tutta l'Italia. La Regione Lazio torna finalmente al centro delle iniziative di sviluppo economico, produttivo e occupazionale della Nazione". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Volpi e i consiglieri regionali di Fd'I Marco Bertucci, presidente della commissione bilancio, e Emanuela Mari, presidente della commissione affari europei e internazionali. "Complici anche i grandi eventi, realizzati e in programma, il territorio laziale diventa un polo attrattivo capace di catalizzare risorse e investimenti che potranno poi essere ridistribuiti. Dopo l'elezione di Francesco Rocca a Presidente, avvenuta una manciata di mesi dopo quella di Giorgia Meloni a capo del Governo, abbiamo subito compreso l'importanza di avere un asset politico che parlasse la stessa lingua, questo accordo ne è la dimostrazione: in un anno abbiamo costruito un'Italia più vincente ora puntiamo ad avere anche un Lazio più vincente". (Com)