Lazio: Rocca, speriamo Roma torni locomotiva, intanto risorse per province

- Ci siamo "concentrati sulle Province del Lazio. Roma è la nostra locomotiva, anzi, noi speriamo che torni ad essere la nostra locomotiva". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della presentazione e della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo italiano e Regione Lazio, avvenuta alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Con Roma lavoriamo con una leale collaborazione, da Expo al Giubileo, come è giusto che sia. Ma noi dobbiamo intervenire sulle nostre province che sono sinonimo di bellezza e ricchezza - ha aggiunto Rocca -. Sono sinonimo di tenacia e di capacità di resilienza a partire da quella di Rieti, così ferita, su cui dobbiamo ancora tanto lavorare. Con questi fondi imprimeremo un'accelerazione importante", ha concluso. (Rer)