Lazio: Bertucci (Fd'I), accordo su Fondo sviluppo e coesione è boccata d'ossigeno per Regione

"Dopo aver passato mesi, fin dal nostro insediamento, a sanare la complessa situazione economica che abbiamo trovato, con la firma dell'accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione tra la nostra Regione Lazio e il Governo Italiano, e con il prossimo bilancio, finalmente riusciremo a dare concretezza al programma elettorale per il quale abbiamo ricevuto la fiducia dagli elettori". Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta l'avvenuta firma dell'accordo per il Fondo sviluppo e coesione tra il presidente Francesco Rocca, per la Regione Lazio, e Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. "Un accordo che per noi rappresenta 1,2 miliardi di euro di investimenti. E' doveroso ringraziare, certamente, il presidente Rocca e l'assessore Righini per il lavoro portato avanti in questi mesi, così come il governo del nostro Paese rappresentato da Giorgia Meloni che fin dal suo insediamento ha messo tra le priorità la crescita e lo sviluppo dei territori", va avanti il consigliere regionale di Fratelli d'Italia.