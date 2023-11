Lazio: Bertucci (Fd'I), accordo su Fondo sviluppo e coesione è boccata d'ossigeno per Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo che "vale molto per la Regione Lazio, e non solamente in termini economici. Saranno finanziate opere attese da tempo, come la bretella Cisterna-Valmontone, gli investimenti per le linee ferroviarie Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma Lido, gli interventi di manutenzione ed ampliamento sulle strade regionali, l'attenzione all'ambiente e quella per i piccoli Comuni, il sostegno alla sviluppo locale e molto altro", prosegue il presidente della Commissione Bilancio. Un momento dunque "di fondamentale importanza per l'amministrazione di Francesco Rocca. Interventi sul medio e sul lungo periodo, sviluppo, interventi per sanare carenze infrastrutturali, sostenibilità: soltanto con un governo attento ai territori come quello di Giorgia Meloni, una attenzione ed una vicinanza che ci viene dimostrata quotidianamente, la nostra Regione saprà uscire dall'immobilismo al quale è stata condannata per anni dalle precedenti amministrazioni", chiude Marco Bertucci. (Com)