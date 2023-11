Giustizia: Cdm vara due decreti legislativi, sì a principi di valorizzazione del merito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E, disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 17 giugno 2022, n. 71 (decreto legislativo - esame preliminare). Le nuove norme in merito al fuori ruolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tali soggetti, è previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio: nel caso di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro; per gli incarichi di capo e di vicecapo dell’ufficio di gabinetto, di segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di gabinetto e capo segreteria di un ministro.Si prevede la possibilità di attribuire l’incarico senza fuori ruolo o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, se ciò è previsto specificamente da una norma di legge. Il collocamento del magistrato fuori ruolo potrà essere autorizzato solo se sono decorsi almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, anche presso magistrature diverse da quella attuale di appartenenza o presso l’Avvocatura dello Stato e solo se sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Sono previste specifiche eccezioni e deroghe. Si individuano i contingenti massimi di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (ordinari: 180 unità; amministrativi: 25 unità; contabili: 25 unità), in coerenza con la delega che ne impone la riduzione rispetto alla disciplina vigente. (segue) (Com)