Lazio: Milani (Fd'I), soddisfazione per accordo Regione-Governo

- "Soddisfazione per la firma dell'accordo tra il Governo e la Regione Lazio con uno stanziamento di oltre 1,2 miliardi di euro per lo "sviluppo e la coesione" della Regione. Nuove risorse per 1,2 miliardi che si vanno ad aggiungere ai precedenti 1,1 miliardi per un totale quindi di 2,3 miliardi. Fondamentali gli investimenti nelle infrastrutture viarie e ferroviarie necessarie ad aumentare il livello di servizio per i cittadini e ad aumentare la competitività delle imprese del Lazio". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani (Com)