Sudan: Rsf, integrati oltre 3.700 militari defezionisti dell'esercito

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno dichiarato di aver integrato nelle loro fila 3.707 militari defezionisti delle Forze armate sudanesi (Saf), nel quadro del conflitto in corso dallo scorso aprile per il controllo del Sudan. I militari, riferiscono le Rsf su X (ex Twitter), appartengono in particolare alla 22sima divisione di fanteria di Babanosa, Beleila, al-Toboun e Sitaib, nello Stato del Darfur occidentale nel quale i ribelli del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo stanno espandendo la loro avanzata. "La loro integrazione nei nostri ranghi, sollecitata dall'appello del comandante delle Rsf, generale Mohamed Hamdan Dagalo, dimostra la volontà del popolo sudanese", si legge nella nota. Le Rsf precisano che i nuovi arrivati saranno guidati da otto alti ufficiali, tra i quali il maggiore generale Ibrahim Gibril Agbash e il capitano Hiraika al-Digail. "Questo allineamento cruciale segna un passo verso la creazione di un esercito professionale nazionale unificato, il cui unico obiettivo è alleviare le difficoltà dei cittadini e salvaguardare la nostra nazione", dichiarano le Rsf. (Res)