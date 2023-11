Lazio: Gruppo Fd'I, accordo sviluppo e coesione apre fase storica per Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è stata una giornata storica per la Regione Lazio con la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca". E' la nota del gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. Si tratta del quarto accordo fra governo e regioni italiane, dopo Liguria, Marche e Veneto, il primo dal punto di vista delle risorse finanziarie. "Oltre 1 miliardo e 200 milioni l'investimento in campo per favorire lo sviluppo e la crescita economica del territorio regionale da indirizzare su vari interventi: per il potenziamento dei trasporti su ferro e gomma, il contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico, lo sviluppo dei beni culturali, l'avvio di importanti opere di urbanizzazione e interventi sulla viabilità. Seicento milioni andranno al comparto agricolo come fondi Csr e di questo ringraziamo l'assessore Giancarlo Righini. E' la dimostrazione di come il centrodestra al governo sia capace di parlare il linguaggio della concretezza, portando a casa i fatti, e di come fra Governo nazionale e Regione Lazio sia solida l'intesa politica e istituzionale. Come gruppo di Fratelli d'Italia siamo orgogliosi del lavoro svolto dal premier Meloni e dal presidente Rocca e saremo al loro fianco per scrivere una nuova pagina per il Lazio".(Com)