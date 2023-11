Cinema: da Cdm ok a ddl ratifica di Accordi con Serbia e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti accordi internazionali in materia di coproduzione cinematografica. Tali accordi - informa una nota di palazzo Chigi al temine del Cdm -, firmati con la Serbia e il Giappone, hanno come obiettivo quello di incrementare i reciproci rapporti in ambito cinematografico, considerata l’efficacia delle coproduzioni nel facilitare l’interscambio e la collaborazione culturale e il beneficio che va a ricadere sull’intero apparato industriale cinematografico dei Paesi coinvolti. Si tratta di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Serbia, con allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (disegno di legge) e Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (disegno di legge).(Com)