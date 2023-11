Expo 2030: Rocca, fatto lavoro enorme, a Parigi vicepresidente, io sarò a Cop 28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 "è stato fatto un lavoro enorme, ancora oggi mi sono sentito con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Domani a Parigi non ci sarò io ma la vicepresidente Angelilli. Io partirò per la Cop 28 a Dubai". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della firma dell'accordo di coesione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del voto di domani a Parigi per Expo 2030. "Domani non si decidono le sorti. Le sorti sono state il lavoro fatto dal comitato promotore e dalla fondazione nei mesi precedenti - ha concluso Rocca-. Siamo fiduciosi ma consapevoli delle difficoltà della sfida". (Rer)