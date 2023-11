Lazio: Rocca, con accordo governo Regione più forte nell'affrontare emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sottoscrizione di questo accordo di sviluppo e coesione "saremo più forti per affrontare tante emergenze e criticità, e allo stesso tempo nell'imprimere la nostra visione al nostro territorio, perché" l'accordo "ci permette di avere un approccio a medio-lungo termine per la crescita e lo sviluppo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione con il governo, alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Questo miliardo e 200 milioni si aggiunge al 1,2 miliardi di programmazione dei fondi di governo sulla sanità, 600 dei quali giacevano inutilizzati da anni - ha aggiunto Rocca -. Su questo abbiamo dato una visione di ciò che sarà e deve essere la sanità del nostro territorio". (Rer)