Governo: da Cdm ok a rimodulazione tabelle direzioni marittime Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che attua la rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari. Il testo - spiega una nota di palazzo Chigi al termine del Cdm - provvede a una più razionale organizzazione degli uffici marittimi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti compresi nelle regioni Puglia, Sicilia e Sardegna, al fine di dotare i rispettivi territori di presidi più stabili in grado di far fronte alle molteplici attività istituzionali e consentire una più incisiva azione di controllo delle aree marine protette insistenti nelle zone di competenza.(Com)