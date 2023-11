Lazio: Trancassini (Fd'I), risorse per territori grazie accordo Governo Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’accordo per lo Sviluppo e la Coesione firmato oggi tra il Governo e la Regione Lazio "verranno investite importanti risorse per i nostri territori. L’accordo prevede infatti finanziamenti per interventi da realizzare nel Lazio per i trasporti, le imprese, l'energia, la riqualificazione urbana, l'ambiente la cultura, la valorizzazione delle aree interne attraverso il Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Un risultato importante, inserito all’interno di una serie di iniziative che il Governo sta realizzando con le Regioni italiane, per contribuire allo sviluppo della Nazione”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio Paolo Trancassini. (Com)