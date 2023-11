Medio Oriente: giovedì Blinken a colloquio con presidente Autorità palestinese Abbas a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken incontrerà il leader dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas questo giovedì a Ramallah. Lo riferiscono i media regionali, precisando che l'incontro avviene in un contesto di crescenti tensioni e con l'auspicio che possa contribuire ad allentarle. Di recente Abbas, noto anche come Abu Mazen, ha tenuto un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Ramallah, dove il leader dell'Anp ha chiesto un cessate il fuoco completo nella Striscia di Gaza e la creazione di corridoi permanenti per la consegna di aiuti umanitari alle persone rimaste al suo interno. Macron, d’altro canto, ha espresso la necessità di creare una coalizione internazionale contro Hamas e ha promesso sostegno finanziario ai palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. (Was)