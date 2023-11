Lazio: Crea (LR), con accordo Coesione la Regione torna protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "torna al centro del dibattito economico e produttivo. Grazie all'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lazio, siglato oggi dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente Francesco Rocca, il nostro territorio è pronto ad avviare una serie di interventi per un importo di oltre 1,2 mld di euro. Ringrazio il presidente del Consiglio e il presidente della Regione Lazio per l'iniziativa, che consentirà alla nostra regione di dare il via a un programma necessario di sviluppo, che va dalle infrastrutture ai trasporti, passando per gli investimenti strategici per le aree industriali del Lazio". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lista Rocca, Luciano Crea. (Com)