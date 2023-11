Lazio: Rocca, cabina di regia su fondi governo, anche per Pnrr modello Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'accordo di coesione con il governo ci sarà una cabina di regia in Regione Lazio "che andrò a presiedere io personalmente perché mi assumo la responsabilità in prima persona del buon andamento di questi fondi e del Pnrr. Sarà una cabina di regia complessiva sul modello di quella di Palazzo Chigi, anche noi vogliamo fare un monitoraggio costante dei fondi, il tutto insieme ai protocolli con la guardia di finanza e le forze dell'ordine per controllare l'integrità dell'azione della nostra amministrazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della firma dell'accordo con il governo, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Rer)