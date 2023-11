Mare: Fincantieri, risorsa da 400 miliardi, aprire tavolo permanente su subacquea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dimensione subacquea è al centro delle riflessioni e degli sforzi del governo italiano e di alcune delle più importanti aziende attive nel settore. Prima fra tutte Fincantieri che come campione nazionale ha stimolato la riflessione sulle potenziali sinergie tra l'ambito civile e quello della sicurezza nello sviluppo di nuove tecnologie per il dominio sottomarino. Questo il focus del convegno che si è tenuto a Roma "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato dalla stessa Fincantieri. A partecipare all’evento le aziende che in diversi ambiti – energia, comunicazioni, elettricità, infrastrutture e robotica – rappresentano le eccellenze italiane nel mare. “Occupare lo spazio marino vuol dire mettersi in un incrocio dove passeranno complessivamente 400 miliardi di business”, ha evidenziato l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. “Vogliamo aprire un tavolo permanente di discussione con tutti gli attori di questo nuovo dominio”, ha sottolineato a margine dell’evento. (segue) (Rin)