Mare: Fincantieri, risorsa da 400 miliardi, aprire tavolo permanente su subacquea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sicurezza è stato al centro di tutti gli interventi, come ha confermato l’ammiraglio Enrico Credendino, capo di Stato maggiore della Marina militare: “L’Italia è in pole position nel mondo subacqueo, un dominio turbolento da scoprire”. “L’Italia – ha precisato - ha tutte le infrastrutture critiche necessarie”. Il ruolo dell’eccellenza tecnbologica italiana è emerso anche nell’intervento di Enrico Bagnasco, Amministratore delegato di Sparkle, che ha sottolineato come “la resilienza delle dorsali sottomarine sia fondamentale per la sicurezza, perché le rotte digitali coincidono con le rotte fisiche”. (segue) (Rin)