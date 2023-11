Mare: Fincantieri, risorsa da 400 miliardi, aprire tavolo permanente su subacquea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Puliti, Amministratore delegato e direttore generale di Saipem, ha confermato che “il futuro della subacquea sarà gestito da sensori e droni: veicoli che risolvono con l’intelligenza artificiale il problema delle comunicazioni sottomarine. Soluzioni – ha concluso - nate nell’Oil and Gas ma che possono essere utilizzate nel settore delle rinnovabili e in quello militare”. “È importante che il governo costruisca un piano strategico che metta insieme lo spazio e la subacquea”, ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, aggiungendo che saranno coinvolti “gli 11 ministeri che si occupano del mare e i privati che hanno le competenze necessarie”. La posta in gioco per il ministro “è fare in modo che il mare torni ad essere una delle risorse più importanti della nostra economia”. (Rin)