Medio Oriente: tregua, Biden ringrazia Israele ed i mediatori dell'accordo

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ringraziato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’emiro qatariota Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani ed il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi per il loro impegno nel processo che a portato alla tregua umanitaria ed al rilascio di oltre 50 ostaggi. "Negli ultimi giorni sono rimasto profondamente impegnato per garantire che questo accordo – mediato e sostenuto attraverso un’ampia mediazione e diplomazia statunitense – possa continuare a produrre risultati. Finora, più di 50 ostaggi sono stati rilasciati e restituiti alle loro famiglie", ha dichiarato il presidente in una nota, ricordando che fra gli ostaggi rilasciati c'è anche una bambina statunitense di quattro anni, Abigail, che ha perso entrambi i genitori. "Ho parlato con la famiglia di Abigail dopo il suo rilascio e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner israeliani per garantire che riceva le cure e il sostegno di cui ha bisogno mentre inizia a riprendersi da questo trauma indicibile", ha scritto Biden. Il presidente Usa sottolinea quindi come la pausa umanitaria abbia consentito un aumento significativo dell'assistenza umanitaria in tutta la Striscia di Gaza ed auspica in un suo prolungamento. "Non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi tenuti dai terroristi di Hamas non saranno rilasciati", conclude. (Was)