Medio Oriente: Cdm, 1 milione di euro per interventi in Egitto su profughi di Gaza

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell’afflusso di profughi da Gaza. Per i primi interventi è stato stanziato un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo comunica palazzo Chigi in una nota al temine del Cdm. (Com)