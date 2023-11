Tunisia: 27 femminicidi registrati nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia sono stati registrati 27 femminicidi nel corso del 2023. Lo ha dichiarato la presidente dell'Associazione tunisina delle donne democratiche (Atfd), Neila Zoghlami, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". “In Tunisia alcune regioni sono più colpite da questo fenomeno, come Kairouan, Le Kef e il centro della Grande Tunisi”, ha affermato Zoghlami. Secondo un rapporto del ministero per le Donne, la famiglia e gli anziani, il numero di femminicidi è quadruplicato in cinque anni: da 6 nel 2018 ai 27 di quest’anno. “È importante ricordare che queste donne non sono solo numeri, sono vittime di una cultura patriarcale radicata in una società che vuole dominare il corpo delle donne", ha sottolineato Zoghlami, deplorando la mancanza di risorse che ostacola l'applicazione della legge contro la violenza sulle donne. Il rapporto rivela inoltre che il 51 per cento delle donne uccise non è economicamente indipendente e che il 52,2 per cento delle vittime sono donne sposate, i cui coniugi sono i principali autori di violenza (nel 71 per cento dei casi registrati). L’Atfd e le associazioni Aswat Nissa e Takato hanno lanciato ufficialmente un progetto di mappatura dei femminicidi in Tunisia, chiamato "Tunisia delle donne uccise", in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e dell'inizio della campagna internazionale annuale "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere contro le donne e le ragazze", che si concluderà il 10 dicembre (anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani). La mappatura, presentata lo scorso 25 e 26 novembre al Palais des Congres di Tunisi, mira a individuare i luoghi in cui sono stati commessi femminicidi. La presidente Zoghlami ha sottolineato che questa mappatura è la prima ad essere realizzata in un Paese arabofono e che verrà aggiornata per facilitare il lavoro di chi cerca dati sul fenomeno del femminicidio e sulle vittime. (Tut)