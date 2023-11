Usa-Argentina: Milei non vedrà Biden a Washington, incontri con Sullivan e Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell’Argentina, Javier Milei, non ha in programma un incontro con l’omologo statunitense, Joe Biden, nel quadro della sua visita a Washington. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Incontrerà soprattutto i rappresentanti del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, per discutere questioni di carattere economico e fiscale: in aggiunta, vedrà il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan”, ha detto. (Was)