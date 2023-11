Olimpiadi 2026: Lo Russo all'assemblea Città olimpiche, Torino opzione migliore per bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sappiamo che il rientro nelle Olimpiadi 2026 è una partita difficile, ma siamo convinti della solidità della nostra proposta. Così come la Francia, che per le Olimpiadi di Parigi 2024 ha coinvolto molte altre città francesi, restiamo convinti che l'opzione migliore per i giochi del 2026 siano le città italiane. Sarebbe un grave errore per il nostro paese rivolgerci all'estero. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo intervenuto all'assemblea annuale delle Città olimpiche che si è svolta a Parigi, commentando l'ipotesi Cesana per la pista da bob delle Olimpiadi 2026. "Le olimpiadi invernali del 2006 per Torino sono state ben più di un grande evento sportivo e hanno rappresentato un importante punto di svolta . È stato allora che la città ha iniziato ad aprirsi a livello internazionale e a guardare al futuro con nuove vocazioni. E forti di questa eredità contiamo ancora di poter fare la nostra parte anche per i prossimi giochi invernali che si disputeranno in Italia", ha concluso. (Rpi)