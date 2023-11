Innovazione: Credendino (Marina militare), mondo subacqueo inesplorato, Italia coglie sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo sommerso “è per lo più inesplorato. C’è un’esigenza di andare sott’acqua e popolare questo mondo da cui derivano le terre rare, il gas, il petrolio, le condotte sottomarine e così via”. Lo ha detto Enrico Credendino, capo di Stato maggiore della Marina militare, a margine dell’evento "Downside up. Il futuro dell'Underwater", organizzato da Fincantieri. “L’Italia ha colto questa sfida e a breve aprirà il Polo nazionale della dimensione subacquea, che è un’organizzazione che racchiuderà tutti gli operatori del settore subacqueo per tirare fuori innovazione, tecnologia, idee e tutto quello che serve per avere una leadership nel mondo subacqueo”, ha aggiunto. (Rin)